112-nieuws: brand verwoest auto in Rosmalen • man op scootmobiel vermist

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

04.02 Brand verwoest auto in Rosmalen Een auto is afgelopen nacht uitgebrand op een parkeerplaats bij sporthal De Hazelaar aan de T.M. Kortenhorstlaan in Rosmalen. Het vuur werd rond halfdrie ontdekt. Toen de brandweer aankwam, was de auto al niet meer te redden. Op de bijrijdersstoel van de auto werden vuurwerkresten gevonden. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat de brand opzettelijk is veroorzaakt. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de uitgebrande auto mee te nemen. In de uitgebrande auto werden vuurwerkresten gevonden (foto: Bart Meesters).