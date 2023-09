112-nieuws: hele dag file bij de Merwedebrug • druk richting corso Zundert

08.37

De 22-jarige man uit Bergen op Zoom die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangehouden nadat hij een beveiliger bij een café in Bergen op Zoom bedreigde neer te steken, werd afgelopen nacht opnieuw aangehouden. Ondanks het gebiedsverbod voor 48 uur dat hij vrijdagnacht had gekregen, was hij namelijk weer aanwezig in het centrum van Bergen op Zoom. Agenten zagen hem toen ze liepen over de Grote Markt.