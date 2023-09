Vuurwerk op het veld gegooid: Willem II-NAC voor de tweede keer gestaakt

De wedstrijd Willem II-NAC is zondagmiddag voor de tweede keer stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Toen supporters in de eerste helft spullen op het veld gooiden, werd de wedstrijd ook al stilgelegd. De stadionspeaker vroeg de supporters toen om daarmee te stoppen. Toch belandde er vroeg in de tweede helft vuurwerk bij de cornervlag, waarop scheidsrechter Edwin van de Graaf opnieuw het duel weer stillegde. De stand was toen 0-3 in het voordeel van NAC.

Leon Voskamp Geschreven door

Nadat bij de 0-2 voorwerpen op het veld werden gegooid, werd het duel tijdelijk gestaakt. De spelers gingen een kwartier naar binnen, waarna het duel na een korte warming-up werd hervat. Na de 0-3 van Jan van den Bergh gooide een supporter in de 52e minuut een fakkel op het veld. De scheidsrechter twijfelde geen moment en haalde opnieuw alle spelers van het veld. Vrijdagavond

Afgelopen vrijdagavond werden nog meer wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie stilgelegd. Bij Helmond Sport tegen SC Cambuur werden er na de 2-1 vlak voor tijd een aantal bekers op het veld gegooid, waarop de scheidsrechter besloot het duel tijdelijk te staken. Bij TOP Oss staakte arbiter Stan Teuben het duel met FC Groningen tijdelijk in de eerste helft. Nadat er een opstootje ontstond op de tribune naast het uitvak werden een aantal Groningen-supporters door stewards van het vak gehaald. Daarop werd gereageerd door TOP Oss-supporters die op een andere tribune zaten. Na een aantal minuten keerde de rust terug en kon het duel worden hervat.