A16 heel de ochtend dicht nadat vrachtwagen kantelt

De A16 bij Breda-Noord is naar verwachting heel de ochtend dicht nadat er maandagochtend vroeg een vrachtwagen met oplegger is gekanteld. De weg is dicht in de richting van Breda en Antwerpen. Direct na het ongeluk werd verkeer vanuit Rotterdam naar Breda bij Breda-Noord over de vluchtstrook geleid. Even later werden omleidingen ingesteld.

Wil je richting Breda volg dan vanaf knooppunt Ridderkerk-Noord de borden Gorinchem, via de A15, A27 en A59. Wil je richting Antwerpen volg dan vanaf knooppunt Klaverpolder de borden Bergen op Zoom, via de A17, A58 en A4. Naar verwachting is de A16 bij Breda-Noord rond twaalf uur weer vrij, zo gaf Rijkswaterstaat rond halfzeven maandagochtend aan. Rond dat tijdstip werd begonnen met het bergen van de vrachtwagen. Na enkele uren lukte het de vrachtwagen onder meer met behulp van luchtkussens overeind te krijgen. Door het ongeluk raakte ook de vangrail flink beschadigd. Deze schade wordt vannacht hersteld. Dat betekent dat weggebruikers ook dan rekening moeten houden met extra reistijd. Het ongeluk gebeurde maandagochtend rond kwart voor zes. Bekijk hier hoe Rijkswaterstaat de vrachtwagen weer rechtzet.