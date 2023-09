112-nieuws: brand op bovenverdieping • mannen opgepakt voor diefstal diesel

10.10

De politie heeft een man (20) aangehouden die op dinsdag 29 augustus betrokken was bij een steekpartij in de Eekhoornstraat in Breda. Een 20-jarige man uit Breda raakte daarbij gewond aan zijn been. Een onderlinge ruzie was de aanleiding voor de steekpartij. Het slachtoffer is zelf naar het ziekenhuis gegaan voor behandeling. De politie had al snel de verdachte op het oog. Gisteren is de man aangehouden. De verdachte had zich in zijn huis verstopt onder een aantal dozen.