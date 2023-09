Amper kans bij losse kaartverkoop voor Champions League-duels PSV

Heb je geen seizoenkaart of Club Card, dan is de kans dat je een kaartje kan kopen voor een van de Champions League wedstrijden van PSV vrijwel nul. Van de ruim 35.000 plaatsen in het Philips Stadion zijn er 28.000 gereserveerd voor seizoenkaarthouders. Samen met de kaarten voor de bezoekers, zakenrelaties en de UEFA maakt dat er hoogstwaarschijnlijk niks beschikbaar is in de vrije verkoop. De verkoop van Champions League-tickets begint 18 september.

Arnold Tankus Geschreven door