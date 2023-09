112-nieuws: fietsster gewond • mannen aangehouden voor witwassen

14.28

Twee mannen zijn gisteren in Goirle en Tilburg aangehouden op verdenking van onder meer witwassen. Het gaat om een man van 52 zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij werd in een huis in Goirle aangehouden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte. Dit gebeurde in een lopend onderzoek, zo laat de politie weten.

De tweede verdachte is een man van 48. Hij werd op de Maidstone in Tilburg aangehouden terwijl hij onderweg was in zijn auto. In het onderzoek werden ook een bedrijfspand in Goirle en twee huizen op de Markt in Roosendaal doorzocht. Hierbij zijn diverse spullen in beslag genomen, waaronder administratie en een vuurwapen.