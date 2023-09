Vrouw omgekomen bij ongeluk met vrachtwagen op A59

Bij een ongeluk op de A59 bij Waspik is woensdagochtend een automobiliste om het leven gekomen. De auto van het slachtoffer botste achterop een vrachtwagen en kwam deels onder de vrachtwagen terecht. De A59 is nog tot drie uur woensdagmiddag afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond tien uur voor het knooppunt Hooipolder. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar konden niks meer voor het slachtoffer betekenen. Ze overleed op de plek van het ongeluk.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht.

De weg is dicht in de richting Zierikzee. Tot drie uur vanmiddag wordt verkeer omgeleid vanaf knooppunt Empel via de A2, A65 en A58.