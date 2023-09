112-nieuws: A50 open na ongeval • vrouw stapt uit bus en wordt aangereden

09.17

Aan de Leenderweg in Heeze is gisteravond rond zeven uur een kapotte waterleiding ontdekt, maar deze is nog altijd niet gerepareerd. Dat meldt de website Heeze-Leende24. Daardoor is een sloot vol water komen te staan en staat het fietspad blank. Door het water is ook ook een deel van het fietspad verzakt.

De gemeente heeft woensdagavond markeringsborden geplaatst. Voor fietsers is het fietspad over tientallen meters niet bruikbaar. Omwonenden hebben nog altijd geen water of verminderde waterdruk.