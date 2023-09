112-nieuws: Auto vermoedelijk in brand gestoken • gaslek in Tilburg

18.09

De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een gaslekkage in de Stationsstraat in Tilburg. Het lek was veroorzaakt door werkzaamheden in de straat. In eerste instantie hield de brandweer rekening met een lekkage in een woning. De bewoners waren daarom rond 18.00 uur uit voorzorg geëvacueerd. Uit metingen in de kelder van het pand bleek er inderdaad een gaslucht te hangen. Maar de concentratie gas liep niet op, zodat de aandacht van de brandweer werd verlegd naar de opengebroken straat. Medewerkers van Enexis hebben de gasleiding gerepareerd.