Willem II-supporters stoppen met acties: 'Vertrouwen dat er iets verandert'

Supporters van Willem II stoppen voorlopig met protestacties. Dat laat Supporterscollectief Willem II weten in een statement.

Supporters van Willem II zijn al maanden ontevreden. Onder andere door het vertrek van clubjongens als Pol Llonch en Wesley Spieringhs en vanwege de tegenvallende resultaten vorig seizoen. Dit seizoen was de 1-4 nederlaag tegen NAC Breda de druppel voor veel fans. “Er werd niet alleen zeer matig gespeeld maar er was ook totaal geen sprake was van passie, strijd en leeuwenmoed. Als makke schapen liet het elftal zich naar de slachtbank leiden”, staat in het statement.

Maandagochtend zaten de voorzitters van Stichting KingZine en de Supportersclub Willem II om de tafel met algemeen directeur Martin van Geel. “De twee voorzitters uitten hun onvrede en spraken duidelijk uit dat er ingegrepen moest worden, omdat het van kwaad naar erger ging. De slechte sfeer rondom de club resulteerde eveneens in een aantal acties vanuit ontevreden fanatieke supporters.”