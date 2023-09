112-nieuws: ontsnappoging mislukt • brand in vakantiehuisje

06.25

De politie heeft in Schijndel een 39-jarige scooterrijder aangehouden die met een ongeldig rijbewijs en onder invloed van drugs reed. De man dacht de agenten te slim af te zijn door tijdens het gesprek weg te rijden. De politie zette de achtervolging daarop in en kon de man oppakken toen de kabel van zijn gashendel afbrak. Op het politiebureau is bloed afgenomen en daaruit bleek dat de man onder invloed was. Omdat hij al vaker de fout is ingegaan is de scooter in beslag genomen.