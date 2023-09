Vreemd poeder op politiebureau in Eindhoven, agent naar ziekenhuis

Op een politiebureau aan de Michelangelolaan in Eindhoven zijn agenten in contact gekomen met een pakketje met een vreemd poeder. Wat voor poeder het is, is niet duidelijk. Maar de agenten de ermee in aanraking kwamen, kregen er wel last van. Een agent is naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie tegen het ANP.

Meetapparatuur van de politie herkende de stof niet. Specialisten van defensie doen op dit moment onderzoek. De brandweer, ambulance en defensie zijn met meerdere voertuigen bij het politiebureau. De straat tussen het politiebureau en het Catharina Ziekenhuis iets verderop is afgezet.

Foto: SQ Vision.

