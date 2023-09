Veel witte rook na grote brand op industrieterrein in Waalwijk

Op het terrein van een afvalverwerker aan de Van Hilststraat in Waalwijk heeft vrijdagavond een grote brand gewoed. De brandweer verwacht 'nog enige tijd bezig te zijn' met het blussen van de smeulende resten. Daar komt nog altijd heel veel witte rook bij vrij.

De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren gesloten te houden. Een verslaggever van Omroep Brabant spreekt over 'een dichte lage witte mist die in de verre omtrek te zien is'.

Eerst zwarte rook

De brand woedde in een grote betonnen container. Het is onduidelijk wat er precies in de bak in brand stond. De gitzwarte rookpluim die uit de container kwam was in de verre omgeving te zien.

Omstanders zagen die zwarte rook op het industrieterrein en belden de hulpdiensten. De toegesnelde brandweer wist het vuur snel te doven. Rond kwart voor acht is er dus nog altijd heel veel witte rook te zien.

Veel rook

Hoewel de brand snel onder controle was, waarschuwde de Veiligheidsregio voor de zwarte rook die vrijkwam. De brandweer raadt omwonenden vanwege de witte rook nog steeds aan om ventilatiesystemen uit te schakelen en ramen en deuren te sluiten.