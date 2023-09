112-nieuws: dronken scooterrijder • oldtimer total loss na botsing

13.30

Een jongen (17) uit Bergen op Zoom is gistermiddag betrapt toen hij aan het inbreken was in een huis in de Korte Leeuwstraat in Halsteren. Een getuige meldde bij de politie dat er in het bewuste huis werd ingebroken door meerdere inbrekers. Aan de achterkant van het huis waren de tuindeuren open gebroken. De jongen is in het huis aangehouden. Een tweede inbreker is vermoedelijk via het dak ervandoor gegaan.