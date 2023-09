112-nieuws: dronken scooterrijder • truck lekt teer

09.45

Een man uit Schijf (28) is afgelopen nacht met zijn fiets gevallen en is daarbij zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde aan de Scherpenbergsebaan in Schijf. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand met ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Volgens omstanders was er gaan ander verkeer bij het ongeluk betrokken.