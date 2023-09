112-nieuws: man in arm gestoken • motorrijdster botst op auto

13.24

Een automobilist (41) uit Bulgarije reed vanaochtend in een Engels spookvoertuig over de A59 bij Rosmalen. Hij heeft een boete gekregen. De auto is in beslag genomen en wordt vernietigd.

'Spookvoertuig' is een term die wordt gebruikt voor een voertuig die op de openbare weg rijdt maar niet geregistreerd is in Nederland. Meestal zijn dit voertuigen die uit het buitenland afkomstig zijn en geen eigenaar meer hebben. Dit was ook het geval bij het voertuig dat in Budel werd gevonden.