112-nieuws: fietser belaagd • meisje (13) vermist

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

06.10 Fietser belaagd Een fietser is zaterdagnacht in Son en Breugel door meerdere overvallers belaagd. Het slachtoffer werd door zijn belagers op zijn hoofd geslagen, vervolgens probeerden zij er met zijn fiets vandoor te gaan. Dat mislukte. Een en ander gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond kwart over een op de Sonse Heideweg/Ockhuizenweg, zo melden de wijkagenten van Son en Breugel. De verdachten gingen er na de mislukte beroving vandoor. Dit vermoedelijk in een kleine witte auto. De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben zich te melden.

06.00 Meisje (13) vermist Gisteren meldde de politie de vermissing van een meisje van 13 jaar in Helmond. Voor zover bekend is ze nog niet terecht. Het meisje is gistermiddag rond half vier voor het laatst gezien aan de Banckertstraat, zo meldde de politie op Burgernet. Ze is 1.70 meter lang, blank en heeft een normaal postuur. Ze heeft blond lang haar. Ze draagt een bril, een zwart topje en een roze korte broek.