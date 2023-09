Eindhovenaar Bamenga op plek 6 voor D66 bij Tweede Kamerverkiezingen

Voormalig Eindhovens gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga staat op de zesde plek van de D66-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Mpanzu kreeg landelijke bekendheid omdat hij een rechtszaak aanspande - en won - tegen de koninklijke marechaussee, wegens etnisch profileren. Daarnaast was hij gemeenteraadslid in Eindhoven van 2014 tot 2022. In 2016 won hij de titel Talent van het jaar.

De kans dat Bamenga nu zijn opwachting maakt in de Tweede Kamer is aanzienlijk, de kans dat D66 meer dan zes zetels wint bij de verkiezingen lijkt erg groot. Bamenga laat dan ook weten blij te zijn met zijn plek op de D66-lijst.

"Droom die uitkomt."