Team van Signi Zoekhonden naar Marokko: 'Heeft zeker nog zin'

Een team van Stichting Signi Zoekhonden uit De Rips vliegt woensdagmiddag naar Marokko om te helpen na de verwoestende aardbeving. Een woordvoerder van de stichting laat weten dat het gaat om een team van zes mensen en vier honden. "Het heeft zeker nog zin om nu nog te gaan. In Turkije hebben we toen ook nog mensen levend gevonden onder het puin na twaalf dagen."

Het team vertrekt om drie uur vanuit Brussel. Vervolgens is het vier uur vliegen. Eenmaal aangekomen is het de bedoeling dat het team meteen naar het rampgebied rijdt.

Signi is niet door Marokko zelf gevraagd om te komen helpen. Het land laat niet zomaar alle hulp toe, omdat dat logistiek niet handig zou zijn. "In principe ga je het liefste via een oproep vanuit het land zelf. Dat was toen ook zo met Turkije. Maar als een land geen oproep doet, kun je lokaal kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat is wel makkelijker voor niet-overheidsgebonden organisaties", legt de woordvoerder uit.

Signi hielp destijds ook in Turkije, dat in februari werd getroffen door een verwoestende aardbeving.

Het team gaat in Marokko lokaal kijken waar het het beste ingezet kan worden. "We hebben een klein, flexibel team, zodat we makkelijk overal naartoe kunnen gaan. We hebben een warmtecamera mee en een camera om mee onder het puin te kunnen kijken, zodat we locaties verder kunnen uitwerken en bevestigen."

Niet alleen kan het team op zoek naar nog levende mensen onder het puin, vertelt de woordvoerder. "We kunnen ook overleden mensen lokaliseren, zodat mensen zekerheid hebben waar iemand is en lichamen geborgen kunnen worden."

Het plan is dat het team volgende week woensdag weer terugvliegt.