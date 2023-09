112-nieuws: tientallen kilo's softdrugs in huis • aanhanger op spoor

08.35

Een aanhanger is vanmorgen op het spoor beland in Prinsenbeek en vervolgens geraakt door een trein. Reizigers van de trein worden geëvacueerd en stappen over in een andere trein. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Tussen Lage Zwaluwe en Breda rijden er geen treinen en tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden er op de hogesnelheidslijn geen treinen.

LEES OOK: Trein botst op aanhanger, spoor bezaaid met dakpannen