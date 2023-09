Al uren geen stroom na brand elektriciteitshuisje: 'Gelukkig lekker weer'

Door de brand in een elektriciteitshuisje aan de Bernestraat in Den Bosch zitten honderden huishoudens al uren zonder stroom. De buurtbewoners maken er het beste van en trekken naar buiten: "Ik ga maar zitten puzzelen, gelukkig is het lekker weer!"

Eerst ging het om 650 huizen die zonder stroom zaten. Zo'n driehonderd huizen konden snel weer worden aangesloten, maar voor de overige 360 huishoudens is dat volgens netwerkbeheerder Enexis moeilijker. Thuiswerken

Opeens geen stroom meer hebben, zorgt voor praktische problemen. "Thuiswerken zat er niet meer in, de batterijen van mijn spullen waren leeg", vertelt Camiel Derkx. Hij pakt zijn fiets en gaat richting het centrum, om daar ergens verder te kunnen werken. Ook de tv werkt natuurlijk niet meer, zodat sommige bewoners iets anders moeten verzinnen om de tijd te doden. "Ik ga maar zitten puzzelen, gelukkig het lekker weer", zegt Joop van Hensbergen. "Anders zaten we hier met handschoenen en een muts op." Frietje

Er kwam volgens beide mannen behoorlijk wat rook van het elektriciteitshuisje. Joop: "Rook is niet goed voor mij, dus ik ben meteen naar binnen gegaan." Buurman Kees Smans zegt dat hij al eerder heeft meegemaakt dat een elektriciteishuisje in de fik vloog. "Ik ben het wel een beetje gewend, ik ga ergens anders koffie drinken waar de stroom nog wel werkt." De problemen gaan waarschijnlijk nog tot in de avond duren, zo meldt Enexis donderdagmiddag. Jolanda van Dartel heeft de hoop opgegeven dat ze elektrisch kan koken: "Dat wordt een frietje halen vanavond." En daar zit ze niet echt op te wachten. "Als je een hele dag heb gewerkt, word je niet blij van friet."