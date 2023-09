Man die bij verkeersongeval 4 mensen doodreed, zit toch weer vast

Omar E., de 28-jarige man uit Roosendaal die vorig jaar in Oud Gastel een ongeluk veroorzaakte waarbij vier dodelijke slachtoffers vielen, zit toch weer vast. Begin vorige maand werd hij opgepakt nadat bij een politieactie drugs en een hoop contant geld werd gevonden. Kort daarop werd hij vrijgelaten, omdat de rechtbank onvoldoende reden zag om hem vast te houden. Het gerechtshof in Den Bosch zag dat donderdag anders. E. moet zeker 90 dagen de cel in.

Bij het ongeluk vorig jaar september ramde Omar E. met een in Duitsland gehuurde Mercedes een overstekende Toyota. Bij de enorme klap kwamen twee moeders en twee jonge kinderen uit Bosschenhoofd om het leven. Een meisje overleefde de crash. De rechtbank besloot eerder dit jaar dat E. na een voorarrest van een half jaar zijn proces thuis af mocht wachten. Als hij zich tenminste aan strenge voorwaarden zou houden. Begin augustus ging het dus opnieuw mis. Bij een grote politieactie bij zijn huis aan de Reginadonk werden 13 kilo softdrugs en 45.000 euro aan contant geld gevonden. Toch besloot de rechtbank zijn voorlopige hechtenis na twee weken niet te verlengen, waardoor E. opnieuw op vrije voeten kwam. "Je moet echt stevige redenen hebben om iemand vast te laten zitten", vertelde een woordvoerder van de rechtbank toen. "Bijvoorbeeld dat het om een ernstig feit gaat, zoals doodslag. Of er moet een gevaar op herhaling zijn. Dat is in deze zaak niet het geval." Het Openbaar Ministerie liet op dat moment al weten in beroep te gaan. Nu heeft het gerechtshof dus bepaald dat de Roosendaler inderdaad terug de gevangenis in moet. Omar E. reed vorig jaar met hoge snelheid tegen de auto van de moeders en kinderen.