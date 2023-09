112-nieuws: auto in sloot A59 • vechtpartij in Geertruidenberg

06.00

Een auto is gisteravond op de Kampgraafweg in Elshout van de weg geraakt en in de sloot beland. Een toevallige voorbijganger merkte een lichtje in de sloot op, zag vervolgens de auto en waarschuwde de hulpdiensten. Omstanders hebben de vrouw uit het voertuig bevrijd. Ze is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.