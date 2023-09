112-nieuws: schoenenwinkel beschoten • vechtpartij in Geertruidenberg

12.45

Een schoenenwinkel in de Nieuwe Brouwerstraat in Oss is vrijdagochtend vermoedelijk beschoten. De politie heeft het pand afgezet en de technische recherche is bezig met onderzoek.

Rond tien uur kwam de melding bij de politie binnen dat er vermoedelijk kogelgaten zaten in de etalage van de schoenwinkel. Het is niet duidelijk of er vrijdagochtend is geschoten of dat de kogelgaten op die tijd zijn ontdekt.

Volgens de politie zijn door omwonenden afgelopen nacht geen knallen gehoord. Waarom de schoenenwinkel is beschoten, is nog onduidelijk.