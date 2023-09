112-nieuws: auto en vrachtwagen botsen op A16 • A59 en A27 weer vrij

11.11

Een ruzie was de aanleiding van een steekpartij op het azc in Budel. De verdachte, die na de steekpartij werd opgepakt, en het slachtoffer zijn allebei bewoners van het azc. het slachtoffer raakte lichtgewond. Hij is op eigen houtje naar het ziekenhuis gegaan om zich aan zijn verwondingen te laten behandelen.

"Er is nog veel onduidelijk over de toedracht van het incident. Mogelijk is onenigheid ontstaan nadat een mobiele telefoon verdwenen bleek. We hopen dat aanvullend onderzoek hier meer duidelijkheid over kan geven", laat de politie deze ochtend weten.