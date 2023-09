112-nieuws: automobilist zwaargewond op A50 • vandalen stichten brand

13.50

Veel agenten, onder meer in kogelwerende vesten, kwamen gisteravond naar het Manis Krijgsmanhof in Den Bosch na een melding van een 'mogelijk conflict', zoals een politiewoordvoerder het omschrijft. Wat er precies is gebeurd is volgens hem niet duidelijk geworden. Wel is duidelijk dat twee auto's flink beschadigd zijn geraakt en moesten worden getakeld.

De woordvoerder heeft het over een 'mogelijk conflict' dat gisteravond rond tien voor negen speelde. Maar wat precies is dus niet duidelijk geworden. Een botsing die is uitgemond in een ruzie of een opzettelijke aanrijding. Het zijn mogelijke scenario's. Maar helderheid over wat zich heeft afgespeeld heeft de politie op basis van verklaringen van betrokkenen en onderzoek ter plekke niet kunnen krijgen.