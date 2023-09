112-nieuws: bestelbus op zijn kant op A58 • A58 deels dicht

09.50

Er is maandagochtend een 'verdachte brief' gevonden in de postkamer van het gemeentehuis van Heusden in Vlijmen. Dat bevestigt de politie aan Omroep Brabant. Volgens omstanders gaat het om een poederbrief.



