112-nieuws: kraan botst tegen brug en valt om • code geel voor onweer

16.40

Op kinderopvangboerderij 't Goudvisje in Empel is vanmiddag een kindje overleden. Het is onduidelijk is wat er is gebeurd, hoe oud het kind is en of het om een meisje of jongen gaat. Op de speelplaats aan de Empelseweg wordt forensisch onderzoek gedaan. Op de kinderopvangboerderij worden baby's, peuters en schoolkinderen tot en met dertien jaar opgevangen.