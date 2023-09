Hele dag geen lessen op Maurick College door brand in practicumruimte

Op het Maurick College in Vught heeft dinsdagochtend korte tijd brand gewoed in een opslagruimte voor practicumdocenten. De schade valt volgens de directie mee, maar vanwege de rookontwikkeling vallen alle lessen dinsdag uit.

De brand brak rond half zes 's ochtends uit bovenin de school. Volgens de directie was het een klein brandje en is er weinig schade. Het gaat om een opslagruimte voor docenten natuurkunde, scheikunde en biologiewaar practica klaargemaakt worden. Volgens directielid Jacolien Hendriksma waren er geen chemicaliën in de ruimte aanwezig.

Omdat de rook zich heeft verspreid over de bovenste verdieping en de geur blijft hangen, is besloten om de school dinsdag gesloten te houden. Waarschijnlijk kunnen de leerlingen morgen wel weer naar school. "Dat bepalen we vanmiddag en dan stellen we de ouders en de leerlingen op de hoogte."

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Maar de directie durft met zekerheid te zeggen dat het niet om brandstichting gaat. "Dit is op een dusdanige plaats dat dat echt niet kan", zegt Hendriksma.