112-nieuws: brand in appartement uitgebroken • politie omsingelt kantoor

05.24

In een appartement aan de Kazernehof in Tilburg is vannacht rond kwart over vier brand uitgebroken. De bewoner was op dat moment niet aanwezig. Het vuur ontstond op de tweede verdieping van het appartementencomplex en heeft veel schade veroorzaakt. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.