112-nieuws: automobilist gewond bij crash A73 • gewonde bij steekpartij

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

03.40 Auto's botsen frontaal in Someren Twee auto’s botsten afgelopen nacht rond halfdrie frontaal op elkaar op de Kanaaldijk Noord in Someren. In de ene auto zaten drie vrouwen, in de andere auto - met Frans kenteken - twee vrouwen. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De bestuurster van de Franse auto verliet vervolgens de plaats van het ongeluk. De brandweer en agenten met een speurhond hebben nog naar deze vrouw gezocht, maar hebben haar niet meer gevonden. LEES OOK: Vrouw gaat ervandoor na frontale botsing, twee auto's total loss Hoe de frontale botsing op de Kanaaldijk Noord in Someren kon plaatsvinden, wordt onderzocht (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

03.07 Auto botst op lantaarnpaal in Vught Een automobilist is afgelopen nacht met zijn auto op een lantaarnpaal gebotst langs de straat Klein Brabant in Vught. Dit gebeurde rond halfeen, vlakbij de kruising met de Markiezaat. Toen de hulpverleners aankwamen, waren de betrokkenen er al vandoor gegaan. De lantaarnpaal raakte bij de botsing zwaar beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Toen de hulpverleners aankwamen bij de straat Klein Brabant in Vught was er niemand meer bij de auto aanwezig (foto: Bart Meesters).

00.32 Man gewond bij steekpartij Een man is rond halftwaalf gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij op de Haagdijk in Breda. Kort daarna hebben agenten een verdachte aangehouden. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. LEES OOK: Man gewond bij steekpartij, veel mensen getuige