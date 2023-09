112-nieuws: auto's beschadigd in Gemert • duo vast na mishandeling in café

6.30

Een man is afgelopen weekend in Bergen op Zoom aangehouden wegens cybercriminaliteit. Hij werd in een huis aan de Meidoornlaan ingerekend. De verdachte is 30 jaar oud en heeft geen vast woonadres. Hij zou verschillende mensen in West-Brabant, Zeeland en elders in het land via helpdeskfraude hebben opgelicht. Bij deze truc worden mensen opgebeld en misleid door nepbankmedewerkers. Vaak komen dan handlangers opduiken om aan de haal te gaan met pasje en pincode van de slachtoffers.