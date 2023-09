112-nieuws: motorrijder gewond na ongeluk • A59 dicht

23.33

Bij een industriebedrijf aan de Elzenweg in Waalwijk woedde gisteravond brand. Rond halftien werd de brandweer gebeld. Toen die aankwam, bleek het te gaan om een berg afval, hout en een aanhanger die aan de achterkant van het bedrijf in brand stonden. Een paar mensen hadden de spullen aangestoken en waren zeer verbaasd dat dit niet mocht. Ze vroegen zich af of de brandweer niets beters te doen had. De brandweer heeft in overleg met de politie het vuur geblust. De eigenaar van het terrein was volgens een 112-correspondent not amused. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de stokers.