Politieactie in Cuijk: 'Meerdere mensen opgepakt'

Aan de Kaneelstraat in Cuijk zijn donderdagmiddag rond halfdrie meerdere mensen opgepakt. Het onderzoek heeft van doen met een vrachtwagen. De politie is nog naar andere mensen op zoek, zegt een woordvoerder.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. "Het is ook nog onduidelijk of de mensen uit de vrachtwagen kwamen of dat ze bij de vrachtwagen stonden", zegt de politiewoordvoerder.

Hoeveel mensen in totaal zijn opgepakt en naar hoeveel mensen de politie nog op zoek is, is onduidelijk. en verslaggever van Omroep Brabant zag zeker drie mensen opgepakt worden op de Kaneelstraat.

Een van hen was geboeid, maar mocht van agenten nog in een mobiel toilet plassen voordat hij werd weggereden in een politieauto.

Veel politie

Er is heel veel politie in het dorp. Boven het dorp cirkelde een half uur lang een politiehelikopter. Een winkel aan de Kaneelstraat zegt dat er meerdere mensen zijn opgepakt. "Opeens stond het hier vol politie", aldus de medewerker.