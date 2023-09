112-nieuws: kinderen stelen telefoon • vrachtwagen botst met auto

11.04

Op het Emopad in Geldrop is een fietser gewond geraakt na een valpartij. Het is nog onduidelijk of de vrouw op de fiets een auto heeft geraakt. Ze kwam in ieder geval lelijk ten val. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een werknemer van een bedrijf in de buurt heeft eerst hulp verleend aan de vrouw.