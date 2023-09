112-nieuws: grote verkeerscontrole Den Bosch • meisje vast na stelen vapes

08.47

Een 21-jarige Tilburger is gisternacht aangehouden nadat iemand hem het portier van een bestelbus zag openbreken op de Hoevensekanaaldijk in Tilburg. Op de achterbank van de auto van de Tilburger vonden agenten gestolen tuingereedschap. De man werd daarop vastgezet. De politie verdenkt de man inmiddels van drie inbraken in bestelauto's. Het onderzoeksteam zag namelijk een relatie met twee internetaangiftes van inbraken in een bestelauto in Oisterwijk en Helvoirt. Ook daarbij werd gereedschap weggenomen.