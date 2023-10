112-nieuws: scooter Den Bosch in vlammen op • twee doden in huis Drunen

20.39

Een man in de Prins Bernhardlaan in Vught dacht dat hij iemand hoorde in of bij zijn huis. Hij belde de politie die meteen met vijf auto's naar zijn huis kwam. Met een politiehond erbij werd heel de omgeving uitgekamd. Van een inbreker of overvaller was geen enkel spoor. De conclusie van de politie was dat de man zich moet hebben vergist.