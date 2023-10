'Praten helpt na harde botsing van RKC-keeper', zegt sportpsycholoog

Het was een schokkend beeld afgelopen weekend. RKC-doelman Etiënne Vaessen bleef tijdens de wedstrijd tegen Ajax roerloos op het veld liggen na een botsing met spits Brian Brobbey. De doelman had zijn tong ingeslikt, maakte ploeggenoot Michiel Kramer zondagavond bekend in het tv-programma Studio Voetbal. Gelukkig kwam alles goed, maar de impact van zo'n gebeurtenis is groot, weet de Eindhovense sportpsycholoog Joost Pluijms.

"Soms is zoiets nog heftiger voor wie het heeft zien gebeuren dan voor het slachtoffer zelf", vertelt Pluijms. "Je zag dat afgelopen weekend ook. Spelers huilden, liepen geschrokken weg en zochten elkaar op." Sportpsycholoog Pluijms raadt RKC aan de komende tijd regelmatig het fysieke en mentale welzijn van de spelers en stafleden te checken na deze heftige gebeurtenis. "Maandelijks, of tweewekelijks, aan de hand van mentale screening of korte gesprekken. Dit zou ik doen in samenwerking met de medische staf. Bij zo'n screening check je onder meer vermoeidheid, slaap, somberheid en vertrouwen in de toekomst. Dit in combinatie met hinder die wordt ervaren bij het sporten of in het sociale leven."

"Wat er gebeurd is, kan ook heftig zijn voor Brian Brobbey."

Ook bij Ajax is praten een aanrader, benadrukt hij. "Want wat er gebeurd is, kan ook heftig zijn voor bijvoorbeeld Brian Brobbey of andere spelers die dichtbij waren op het moment van de botsing." Daarnaast zal het voor Vaessen zelf van belang zijn om aan de slag te gaan met de psychologische component van de blessure. Door onder meer te praten over wat er is gebeurd, doelen te stellen en mentale verbeelding in te zetten.

"Binnen een tot vier weken doet het zelfhelende vermogen van het brein zijn werk."