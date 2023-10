112-nieuws: geld buitgemaakt bij overval • huis drie maanden gesloten

10.04

Bewoners van de Van Rijckevorselweg in Vinkel keken gisteren vreemd op van twee mensen die het erf bij verschillende huizen op kwamen lopen. Toen de bewoners de twee hierop aanspraken, gingen zij ervandoor. Hiermee is zeer waarschijnlijk een inbraak voorkomen, laat de politie weten. De verdachten reden weg in een zwarte Citroen C5, met het kenteken 17-SG-RS. "Mocht deze auto nog gezien worden in de wijk, dan krijgen buurtbewoners het advies direct 112 te bellen.

09.59 - Drugs in loods Bosschenhoofd

In een loods aan de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd is gisteren door de politie ruim vierduizend liter drugsafval gevonden en zo'n 250 kilogram aan grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Daarnaast lag in de loods zo’n 53 kilo aan henneptoppen, drie kilogram hasj en 6,5 kilogram snoep met THC erin. Alles is in beslag genomen en wordt vernietigd.

