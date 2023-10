112-nieuws: bestuurder botst tegen boom • auto botst op verkeersbord

03.25

De brandweer is vannacht rond half vier uitgerukt voor een brand in Den Bosch. In eerste instantie werd er gemeld dat een gebouw in brand stond. Maar uiteindelijk bleek het een scooter te zijn. Deze lag op een speelheuvel aan de Helftheuvelweg.

Van de scooter bleef door de brand niets over. Vermoedelijk gaat het om een elektrische deelscooter die door vandalen de heuvel op is gereden en vervolgens in brand is gestoken.