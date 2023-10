112-liveblog: 48.000 euro geïnd na controle • slagboom uit de grond gereden

13.33

Bij een controle in Hoogerheide heeft de politie tientallen bekeuringen uitgeschreven voor verschillende verkeersovertredingen zoals rijden zonder gordel, bellen met telefoon in de hand en rijden door rood licht. De actie was opgezet samen met de Belastingdienst, de gemeente Woensdrecht en de Koninklijke Marechaussee.

Met behulp van automatische kentekenherkenning zijn zo'n 4800 voertuigen gescand. De bestuurders die nog wat op hun kerfstok hadden, zijn van de straat gehaald. De Belastingdienst kon op die manier 48.000 euro aan achterstallige betalingen innen.

Ook een 39-jarige man uit Roosendaal is opgepakt voor rijden onder invloed van drugs. Hij was niet in het bezit van een geldig rijbewijs en bleek voor de vierde keer te zijn betrapt achter het stuur. Zijn auto is in beslag genomen.