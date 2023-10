112-liveblog: bestelwagen in vlammen op • berg maaisel in brand

05.45

Op het parkeerterrein van Sportschool Club Pelikaan aan de Rueckertbaan in Tilburg is gisteravond laateen auto in brand gevlogen. De eigenaresse van de auto had de wagen geparkeerd om te gaan sporten. De Tilburgse brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig deels uitbrandde.