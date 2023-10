112-liveblog: ravage op kruispunt na botsing • steekpartij op schoolplein

16.14

Een 14-jarige jongen die donderdagmiddag alleen thuis was in een huis aan de Langestraat in Tilburg, stond opeens oog in oog met een inbreker. De jongen zat op dat moment in zijn zolderkamer toen er een vreemde man kwam binnenlopen.

De jongen belden zijn ouders, die direct 112 belden. Later bleek dat er verschillende spullen waren gestolen uit het huis. Het ging uiteindelijk om twee inbrekers. Zij konden later samen worden aangehouden in de omgeving Utrecht.