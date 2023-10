112-liveblog: sporenonderzoek in water • verdachte van rellen meldt zich

10.50

Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) doet op dit moment onderzoek in het kanaal ter hoogte van de Margriet in Helvoirt. Er wordt gezocht naar sporen die te maken hebben met de moord op Peter van Dongen. Waar de politie naar op zoek is en waarom ze in en rond het kanaal aan het zoeken is, houdt de politie liever voor zich.

De man van 68 uit Breda werd vorig jaar mei zwaargewond gevonden in Helvoirt. Een kleine week later overleed hij. Inmiddels zijn vier verdachten opgepakt, maar de zaak zelf is nog niet opgehelderd. Justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot oplossing van de moord.

Ook afgelopen zondag werd sporenonderzoek gedaan in de buurt van het kanaal.

LEES OOK: Beloning van 15.000 euro voor gouden tip in moordzaak Peter van Dongen