Twee oplichters midden op straat met getrokken wapens opgepakt

Op de Raiffeisenstraat in Eindhoven zijn vrijdagmiddag twee mannen opgepakt door agenten met getrokken wapens. Volgens de politie gaat het om ‘arrestaties in een Limburgse oplichtingszaak’. Op beelden is te zien hoe de mannen met veel bombarie worden gearresteerd.

Verder wil de politie niets kwijt over de mannen en waarom ze zijn opgepakt. De arrestaties ging in ieder geval gepaard met een boel geschreeuw en dreigementen vanuit de toegesnelde agenten. Zij gebruikten een megafoon om de mannen te sommeren uit hun voertuig te stappen. Dat deden de mannen uiteindelijk ook. Er werden geen schoten gelost.



Bekijks

De arrestaties trokken veel bekijks van omstanders. Enkele omstanders hebben de arrestaties gefilmd. Op beelden is te zien hoe de mannen met de handen op hun hoofd uit een personenwagen komen, om vervolgens te worden opgepakt door de agenten.