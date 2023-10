112-liveblog: gewonde bij ongeluk in bedrijf • veulen in sloot overleden

01.25

Een man is rond halfelf gisteravond zwaargewond geraakt bij een ongeluk in een bedrijf aan de Atlasstraat in Tilburg. Het slachtoffer zou een elektrische schok hebben gekregen. Medewerkers van het bedrijf en agenten hebben het slachtoffer gereanimeerd. Toen het ongeluk gebeurde, was in het bedrijf een feestje aan de gang. Wat er precies is gebeurd, is nog niet naar buiten gebracht. De technische recherche deed onderzoek. Vanwege de ernst van de situatie kwamen twee ambulances en een traumaheli naar de Atlasstraat. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.