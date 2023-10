112-liveblog: aanrijding fietsster Oisterwijk • man Dongen gaat door lint

01.23

Aan de Oost-Vaardeke in Oudenbosch is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dit gebeurde rond halfeen. De man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wat er heeft afgespeeld, is niet duidelijk. Over de ernst van de verwondingen is niks bekendgemaakt. De politie doet onderzoek.