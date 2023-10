112-liveblog: drie gewonden bij ongeluk A67 • brand trekt veel bekijks

18.00

Rond zes uur vanavond is brand uitgebroken in een gebouw aan de Nijnselseweg in Sint Oedenrode dat al langer leeg stond. Over de oorzaak is niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er was in ieder geval niemand in het pand toen het vuur uitbrak. De brandweer rukte massaal uit. Het vuur en het bluswerk trokken veel bekijks. De rook was van grote afstand te zien. Het pand was al enige tijd afgezet met hekken.

Volgens Omroep Meierij waren er al plannen om het pand, dat onder de graffiti zit, te slopen. Vervolgens zouden er woningen komen.