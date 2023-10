Marathon Eindhoven: 39ste editie in volle gang • burgemeester is trots

09.24

Je kunt alles rondom hét Brabantse loopevent volgen op Omroep Brabant. In het hele weekend, want zaterdag waren er vooral wandeltochten, worden 27.000 mensen in Eindhoven verwacht. De marathon in Eindhoven is na die in Rotterdam en Amsterdam de grootste marathon van Nederland.

Het belooft zondag een mooie, droge en relatief warme dag te worden. In de middag wordt het rond de twintig graden. De organisatie adviseert deelnemers en bezoekers zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar Eindhoven te komen.